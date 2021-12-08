Мясников: мракобеса и человека без головы не убедит никакая красная зона

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что бороться с известными антипрививочниками Марией Шукшиной, Юрием Лозой и Егором Бероевым и пытаться их переубедить — «бесполезно», ведь они «не хотят ничего знать». Об этом он рассказал в эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Я к этому отношусь очень просто. Много лет борюсь с антивакцинаторами, их пропаганда крайне вредна и опасна. Мракобеса и человека без головы не убедит никакая красная зона, — поделился Мясников.

Он добавил, что известные люди, которые выступают против вакцинации, наносят больше вреда в борьбе против коронавируса, чем рядовые граждане. Причина в том, что люди склонны верить тому, кто вызывает у них симпатию.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию. По словам вирусолога, если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до 5 дней.

Он добавил: если раньше у людей была возможность приехать из дальних населённых пунктов за врачебной помощью, то теперь время, за которое они должны успеть добраться до больницы, сократилось.