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Мясников объяснил, почему больному коронавирусом не нужна скорая помощь

16:00, 24 августа 2021
Мясников объяснил, почему больному коронавирусом не нужна скорая помощь Александр Мясников Фото: drmyasnikov/vk.com
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В большинстве случаев вызов скорой помощи к больному с COVID не оправдан. Однако во время пандемии обращение за неотложной помощью стало популярным. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил доктор и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, чаще всего врач, приезжая к заразившемуся коронавирусом, «просто даёт таблетку», и на этом оказание экстренной помощи оканчивается. При этом создаётся риск того, что скорая помощь не успеет доехать до человека, который страдает более тяжёлым заболеванием.

Больному с COVID-19 скорая помощь не нужна. Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных, — пояснил Мясников.

Ранее он порекомендовал россиянам не читать мнения многочисленных вирусологов и чиновников о последствиях коронавируса. Он отметил, что сейчас появилось множество «специалистов», противоречивые комментарии которых создают панические настроения в обществе.

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