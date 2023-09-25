«Мясная» поддержка СВО вызвала возмущение у жителей Тамбова В Тамбове возмутились из-за баннера в поддержку СВО на фасаде мясного магазина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Тамбова пожаловались на местный мясной магазин, где под надписью «Настоящие мясные изделия» разместили баннер в поддержку СВО, сообщает Telegram-канал «Подъем». По данным канала, владельцем магазина является бывший депутат Госдумы Александр Жупиков, которого за аналогичное сочетание критиковали еще в мае.

Как передает «Подъем», местные жители выступают против сомнительного сочетания слоганов и требуют соблюдения хоть «каких-то границ». При этом директор отдела фирменной розницы ООО «Жупиков» Валерий Астафуров в комментарии каналу заявил, что не видит ничего плохого в размещении патриотических плакатов.

Сейчас я не знаю, кто там взбаламутился. Может, полоумный кто пишет, вот честно, — сказал Астафуров.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал инициаторов выдвижения на пост сенатора Людмилы Нарусовой из-за ее отношения к спецоперации на Украине.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Нарусова находилась в Испании вместе со своей дочерью, телеведущей Ксенией Собчак. Видео с их променадом в европейской стране выложила сама Собчак 5 августа. После этого глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявлял, что для сенаторов есть рекомендация отдыхать в России во избежание «провокаций».