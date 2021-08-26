«Мы все животные»: психотерапевт объяснила популярность треш-стримов

Последние месяцы в России «гремят» истории про так называемые треш-стримы. В прямом эфире блогеры избивают людей и обрекают на смерть, устраивают погромы в квартирах и распыляют баллончики в лицо случайным прохожим. Врач-психотерапевт, телеведущая и писатель Наталья Толстая рассказала NEWS.ru, почему юзеры, во-первых, смотрят такие «шоу», а во-вторых — сами берут в руки камеру.

— Почему блогеры, если их можно так назвать, устраивают треш-стримы?

— Спрос рождает предложение, в ином случае никто этим не займётся. Для молодёжи это один из самых быстрых и лёгких способов заработать. Аппаратура не нужна — стойка, телефон, включил свет и у себя дома всё снимаешь. Треш никогда не передают из «элитных условий». Либо на улице, или в какой-нибудь комнате. Минимум затрат — максимум «пользы».

Andrey Arkusha/Global Look Press

— Треш-стримеры...кто они?

— Люди с мозолью на душе, в основном. В благополучной семье, с великолепным образованием человек редко, когда станет таким заниматься. В большинстве случаев, это делают неудовлетворённые жизнью и ослеплённые быстрым заработком. Помните зимнюю историю? Когда девушка замёрзла, блогер плакал в эфире, Валю эту звал. Когда приехала скорая, он всё равно не выключал камеру, так как шёл самый экстремальный заработок. Люди адекватные его просили остановить трансляцию, но он понимал, что это его звёздный час.

— Почему люди смотрят подобное?

— Мы все животные. У нас очень много примитивных инстинктов. В последние годы ведётся работа по тому, чтобы люди не выплёскивали агрессию наружу. Наказывают финансово и административно. На тренингах призывает к тому, что лучше промолчать, сходить в спортивный клуб, справиться со своей агрессией самостоятельно, что неадекватного человека всё равно увезут в полицию. У многих людей эта агрессия задавлена.

Кроме того, молодёжь повально смотрит ужастики, жестокие фильмы, получает от этого удовольствие, так как они «не там» — наблюдают со стороны. То же самое и треш-стрим. Ты вроде и участник процесса. Но можно заплатить, например, и кого-то обрызгаю из баллончика. Зритель чувствует безнаказанность, понимает, что это делают не он — мне не больно, и меня не посадят. Виноваты все — и стримеры, и «заказчики» выходок. Последние творят зло чужими руками, но получают огромное удовольствие и выброс адреналина. Человек, оплативший сценарий стрима чувствует себя важным, его волю исполнили — это психологическое поглаживание.

— Может просто нечем заняться?

— Сейчас редко ходят в театр, редко слушают симфоническую музыку. Особенно те, кто живёт не в мегаполисах. А развлечься хочется. После работы ужасно скучно, некуда пойти — только пиво и «Улица разбитых фонарей», которую они 10 раз посмотрели. И они подсаживаются на треш-стримы, бегут смотреть, как в своё время спешили посмотреть «Семнадцать мгновений весны» про Штирлица.

— Что делать родителям, если дети смотрят треш-стримы?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Кричать и наказывать не имеет смысла. Детям нужно объяснять. Многих воспитывают на страхе. Наказание — это не отлупить ремнём и заблокировать доступ в Интернет, хотя и такое работает. Сводить к психологу обязательно, выяснить, в чём неудовлетворённость? Почему увлёкся именно этим. Отдать в спортивную секцию, на бокс, плавание, чтобы он там выкладывался на 100%, уставал на тренировка и ни о чём постороннем не думал.

Возвращать детей в реальность надо любовью и лаской, как говорил профессор Преображенский. Если ребёнок агрессивный — отведите его к специалисту. Он скажет, нужна ли терапия, лечение, или он просто попал не в ту компанию. У профессионала найдутся нужные слова. Родители часто просто кричат, хотя этим ничего не добьёшься. Кроме того, стоит объяснить, что есть другие источники заработка — если ребёнок начинает всё это снимать и получает удовольствие от заработка — родители просто закрывают глаза, так как ребёнок делится заработком или кормит всю семью. Здесь встаёт вопрос морального выбора, как у Сонечки Мармеладовой.

— Какого наказания заслуживают треш-стримеры и «спонсоры»?

— Всех сажать в тюрьму, назначать огромные штрафы, бороться на уровне государства. Роскомнадзор должен следить, специальная служба. В частном порядке искоренить невозможно. Кто-то в этот самый момент, прямо сейчас, может снимать очередной жестокий стрим. Может стоит поощрять людей, сообщающих от таких трансляциях. Это не стукачество. Похожая практика есть в США. Такое снимают не больные люди, очень хваткие, хотя есть и больные. Но спрос на это есть, особенно не в крупных городах. Смотрят несовершеннолетние, что, конечно, жуткое преступление. Должа быть специальная служба, возвращающая детей, подсевших на эти стримы.