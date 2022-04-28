«Мы все в одной лодке»: в Госдуме объяснили инцидент с Соловьёвым «Мы все в одной лодке»: депутат Госдумы призвал не раздувать скандал с Соловьёвым

Сергей Соловьев / Фото vk.com/sa.soloviev

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьёв прокомментировал скандал между губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и журналистом Владимиром Соловьёвым. По словам депутата, которые приводит NEWS.ru, нынешнее санкционное давление, представляющее собой полноценную экономическую войну, сказывается на психическом состоянии любого российского гражданина и влияет в том числе на его поведение.

Соловьёв предположил, что высказывание его однофамильца следует относить к какой-то конкретной группе людей, тогда как губернатор «просто обязан был отреагировать» на весьма жёсткие слова журналиста. Однако его собственный тон в этом разговоре тоже сложно назвать корректным, и на подобные перепалки, по мнению депутата, рассчитывают в том числе и на Западе. Он также призвал не раздувать скандала вокруг этой истории.

Мы сейчас все — и губернатор, и уважаемый журналист Соловьёв — находимся в одной лодке. Нам сейчас надо не ругаться, не выяснять отношения, не хамить и не грубить друг другу, а постараться находить конструктивный диалог, ради того, чтобы в кратчайшие сроки выйти из этой тяжелейшей ситуации, — добавил депутат.

Накануне Владимир Соловьёв раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт», назвав город «центром мерзотной либероты» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Речь шла об экономике России в условиях санкционного давления Запада, но в какой-то момент журналист решил высказать своё мнение о Екатеринбурге и его жителях.

Куйвашев в видеообращении посоветовал Соловьёву следить за языком и добавил, что жители Екатеринбурга будут ждать ведущего, чтобы ответить на критику. В ответ на это телеведущий предположил, что губернатор пытается решить вопрос «по понятиям» и готов присоединиться к участникам группы, готовившим покушение на Соловьёва.