«Мы все молимся»: сын Куклачева рассказал о состоянии отца после инфаркта Сын Куклачева рассказал, что его отец пошел на поправку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев, у которого произошел сердечный приступ, пошел на поправку, сообщил RT его сын Дмитрий. Собеседник телеканала отметил, что в состоянии артиста наблюдается положительная динамика, но ему пока нельзя разговаривать.

Ему пока нельзя разговаривать, но это положительная динамика, мы все молимся и надеемся, что скоро он выздоровеет, — сказал он.

Представитель Куклачева Ольга Кардокене ранее заявила, что народного артиста РСФСР могут перевести из реанимации в обычную палату уже в это воскресенье, 14 апреля. По ее словам, для этого состояние дрессировщика должно быть стабильным. В ближайшие дни персонал больницы будет наблюдать за состоянием Куклачева.

До этого дети Юрия Куклачева Дмитрий и Екатерина рассказали, что артист чувствует себя лучше после перенесенной операции. Он уже пришел в себя и даже раздавал указания, какие изменения необходимо внести в спектакли.

Юрия Куклачева госпитализировали 12 апреля после выступления во время празднования его юбилея в московском «Вегас Сити Холле». Дрессировщик попросил стул, его поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Также ранее хирург Александр Умнов предположил, как долго Куклачев может пробыть в больнице после обширного инфаркта. По его мнению, восстановление артиста может занять до полугода.