«Мы в небольшом шоке»: ресторатор оценил решение Собянина

Создатель и владелец московских баров Help&Friends bar, Stay True bar, Law&son bar, Black Hatbar Дмитрий Соколов прокомментировал NEWS.ru решение мэра Москвы Сергея Собянина о требовании QR-кодов на входах в заведения общественного питания. Он сказал, что в шоке после получения этих новостей.

Даже сложно сейчас что-то прокомментировать, если честно, потому что, я думаю, что мы находимся все в небольшом шоке. Но, в принципе, стоило ожидать, — подчеркнул он.

Соколов отметил, что власти ввели такие меры из-за безответственного поведения граждан и их отказа от вакцинации. Однако ресторанная отрасль становится «козлом отпущения».

Я был бы рад, если бы ввели похожее в метро и в общественном транспорте. У нас в метро есть билетёры, есть кассиры, то же самое в общественном транспорте есть. Получается, что во всех моментах ресторанная отрасль — козёл отпущения, — подчеркнул ресторатор.

Он добавил, что никто не против проверять QR-коды, аналогичная система работала в 2020 году. Кроме того, в ресторанах уже сейчас измеряют температуру посетителей и стараются привить максимальное количество сотрудников.

Я просто не понимаю, будем ли мы работать после 23 часов с 28 июня. Было бы логично сказать, что да, приходите после 28 июня все с прививками и антителами, но тогда работаем после 23 часов. А так, мы в шоке, но к этому были все готовы, — заключил ресторатор.

С 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «безковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев, или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.

В Кремле поддержали это решение московской администрации.