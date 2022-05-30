«Мы требуем меньше 1% дохода. Для Sony это не критично» Российские игроки хотят судиться из-за проблем с приставкой PlayStation. NEWS.ru поговорил с их адвокатом и узнал, у кого и как родилась эта идея

Фото Joan Cros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отечественные пользователи игровой приставки Sony PlayStation подали коллективный иск на компанию Sony Interactive Entertainment, дочернюю структуру международного конгломерата Sony. Они требуют компенсацию в размере 280 млн рублей — по 10 млн каждому из имеющихся на данный момент истцов — в связи с ограничением доступа к электронному магазину игр. Представляющий интересы истцов адвокат фирмы «ССП-консалт» Станислав Исаков в интервью NEWS.ru рассказал, что иск родился из-за того, что один из руководителей компании потерял возможность играть в приставку, а также о том, какие именно права пользователей были нарушены и можно ли другим геймерам присоединиться к иску.

— Расскажите, как родилась идея подать этот иск, — вряд ли же какие-то люди пришли к вам «с улицы»?

— Иск родился из-за ситуации с нашим директором (управляющим партнером Сергеем Панфиленко. — NEWS.ru) после того, как компания Sony незаконным образом отключила у него использование системы PlayStation — PlayStation Store. Лишили его права приобретать новое программное обеспечение, новые игры. Таким образом они нарушили свои же условия пользования. После подачи этого иска была статья в СМИ, и после этого нам начали писать люди о том, что они столкнулись со схожей проблемой. Обращений было много, и люди писали со всей России, поэтому мы решили, что оптимальным вариантом будет подача коллективного иска. Это позволит собрать все претензии в одном иске и вести дело в одном суде, а не в разных. По иску уже началась предварительная работа.

— Везде пишут про 28 истцов. Это число ещё актуально?

— Насколько мне известно, уже появились новые заявки.

— Другие ещё могут присоединиться к вашему иску?

— Да, все желающие могут до сих пор присоединиться к коллективному иску, пока не началась стадия судебных прений. В скором времени мы опубликуем для людей, желающих в него попасть, инструкцию по тому, как это сделать и какие нужны документы. Я думаю, что ещё примерно три-четыре недели до того, как к нашему иску могут подключиться другие пользователи PlayStation.

Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

— Многие компании сейчас из России уходят, да и проблем с оплатой счетов из-за границы есть. О том, что Sony уходит, уже сообщалось. Не получится ли так, что Sony уйдет с нашего рынка и скажет вам, что исполнять решения местных судов ей неинтересно?

— Как вы сами знаете, многие компании уходят из России не полностью — тут у них остаются представители или офисы дочерних компаний. Продукция продается под другим названием и так далее. Каждую ситуацию нужно разбирать отдельно. Поэтому если говорить об исполнимости решения по нашему иску, то, в случае необходимости, будет происходить розыск имущества компании на территории.

— Какие именно права пользователей продукции Sony, по вашему мнению, были нарушены?

— Условия использования продуктов Sony не предусматривают отказ от исполнения услуги в одностороннем порядке, связи с какими-то внешними политическими событиями. Пользователя можно отключить, но лишь за нарушения с его же стороны. Обратившиеся с иском люди добросовестно выполняли все свои обязательства пользователей, оплачивали подписки и рассчитывали на предоставление услуги. Можно говорить о том, что у пользователей были неоправданные ожидания от приобретения достаточно дорогого аксессуара или гаджета и от достаточно дорогой подписки стоимостью в несколько тысяч рублей в месяц. Согласно условиям пользования Sony, пользователь может рассчитывать на защиту своих прав, согласно законодательству страны, в которой он находится. В нашем случае речь о законе о защите прав потребителей.

— Как определена та сумма, которую вы заявляете в иске?

— С учетом неоправданных ожиданий, которые были у потребителя. Хочу подчеркнуть, что указанная нами сумма не является критичной для Sony. Согласно открытым источником, только на 2020–2021 год у той части компании, которая отвечает за PlayStation, чистая прибыль порядка $20 млрд. Мы требуем меньше 1% дохода. Для Sony это не критично, а для пользователей — адекватная компенсация за нарушение их прав.