«Мы справимся»: в «Альянсе врачей» рассказали о планах после разрыва с ФБК

Профсоюз «Альянс врачей» (признан властями РФ иноагентом) продолжит свою работу после разрыва отношений с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией). Организация существует на пожертвования и членские взносы и ищет возможности для роста, рассказала NEWS.ru пресс-секретарь объединения Александра Захарова.

Мы справимся, нам хватит денег. У нас есть достаточно средств, чтобы продолжать работу, и мы намерены продолжать работу, — подчеркнула она.

По её словам, «Альянс врачей», как и любая другая организация, которая не генерирует прибыль, собирает деньги. Среди её членов есть финансово обеспеченные люди.

Мы не можем принимать поддержку от организаций, которые признаны экстремистскими. <...> Не могу сказать, что мы существовали исключительно на деньги ФБК и содержались целиком и полностью за их счёт. Финансовая поддержка может быть разная и в разной степени, — подчеркнула она.

Захарова назвала риторическим вопрос о том, почему «Альянс врачей» раньше не разорвал отношения с ФБК.

Почему раньше не признали эту организацию запрещённой и экстремистской? Почему раньше Алексея Навального не посадили в тюрьму? Это всё вопросы риторические, — сказала она.

Профсоюз ищет возможности, чтобы расширять границы организации, отметила Захарова. Сейчас это межрегиональное объединение, планируется достичь всероссийского статуса. В этом случае его члены смогут выступать с законотворческими инициативами, помогать большему количеству медработников и участвовать в грантовых программах.

Мы готовы сотрудничать с теми организациями, которые готовы сотрудничать с нами. Мы за то, чтобы дружить, а не воевать, — заключила представитель «Альянса врачей».

30 сентября глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева объяснила решение организации разорвать отношения с Фондом борьбы с коррупцией тем, что объединение должно помогать людям, а его втянули в политику. По её словам, решение поддержали все члены профсоюза.

16 сентября Васильева сообщила, что отказалась от сотрудничества с ФБК. Она считает, что менеджеры ФБК «использовали и выкинули» альянс. Васильева также заявила, что под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто верил ФБК, в то время как руководство фонда находится «за границей».

После этого соратник основателя ФБК Алексея Навального Иван Жданов написал, что в последнее время жизнь Васильевой «превратили в самый настоящий ад» и «то, что она написала прямо перед днём голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чём цель». Он уверен, что глава «Альянса врачей» сделала это заявление из-за давления властей, которые пытаются противодействовать «Умному голосованию».