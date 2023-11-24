«Мы русские, и поэтому мы победим»: что говорил Суворов о Родине и войне

Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press

24 ноября исполнилось 293 года со дня рождения русского полководца Александра Суворова, которого считают основоположником русской военной теории. Он прославился тем, что не проиграл ни одного сражения, неоднократно побеждал превосходящего по силе и вооружению противника. Суворов был уверен, что именно человек — решающий фактор победы, поэтому старался воспитать в солдатах патриотизм и любовь к Родине. В день рождения полководца NEWS.ru собрал его самые яркие высказывания о победе, Родине и вере в Бога.

О России и русских

«Горжусь, что я русский».

«Мы русские, и поэтому мы победим».

«Мы, русские, все делаем без правил, без тактики. Ведь и я не последний чудак. Мы чудаки; но мы били поляков, шведов, турок...»

«Помилуй Бог, мы — русские! Какой восторг».

«Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем».

«Там, где пройдет олень, там пройдёт и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат».

«Лучшие военачальники всегда опирались на нравственные качества русского воина».

«Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к человечеству».

«Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так и русские не могут отступать».

«Покажи на деле, что ты русский!»

«Россиянин отличается верой, верностью и рассудком».

«Русак не трусак».

«Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?»

«Русский Бог велик! Охают французы, усмиряются цесарцы!»

«Русскому должно все испытать».

О вере в Бога

«Безверное войско учить — что перегорелое железо точить».

«Молись Богу — от Него победа. Бог — наш генерал, Он нас и водит».



«Будь христианином. Бог Сам даст и знает, что когда дать».

«Безбожие поглощает государства и государей, веру, права и нравы».

«Знаешь ли ты трех сестер? Вера, Любовь и Надежда. С ними слава и победа. С ними Бог».

Фото: Russian Look/Global Look Press

О победе

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

«Дисциплина — мать победы».

«Кто напуган — наполовину побит».

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

«Вперед! С нами Бог! Русское войско непобедимо!»

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».



«Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат».



«Стоянием города не берут».



«Победа — враг войны».

«Кто удивил, тот победил».

«Победителю прилично великодушие».

О войне

«Сам погибай — товарища выручай».

«Скорость нужна, а поспешность вредна».

«Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови».

«Тяжело в учении — легко в походе!»

«Не мщением Польша покорена, но великодушием».

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости».

«Медленность умножает силы неприятеля».



«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны». Готовься в войне к миру, а в мире — к войне.

«В кабинете врут, а в поле бьют».

«Нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь — мать своеволия».

«Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец».

О жизни

«Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится».

«Великие приключения происходят от малых причин».

Фото: Vladimir Boiko/Russian Look/Global Look Press

«Два хозяина в одном дому быть не могут».

«Ненависть затмевает рассудок».

«Деньги дороги, жизнь человеческая ещё дороже, а время дороже всего».

«Теория без практики мертва, практика без теории слепа».

«С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных».

«Если любишь горячее, будь способен и к холодному».



«Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

«При сухих щепках и сырое дерево разгорается».



«Идя вперёд, знай, как воротиться».

«Ближайшая к действию цель лучше дальней».

«Истинная слава не может быть оценена: она есть следствие пожертвования самим собою в пользу общего блага».

«Как тягостно равнодушие к самому себе!»

«Крестьянин богатеет не деньгами, а детьми. От детей ему и деньги».

«Баба бьет задом, передом, а дело идет чередом».

«У страха глаза велики, один за десятерых покажется».

«Вежлив бывает и палач».

«Где тревога, туда и дорога; где ура — туда и пора; голова хвоста не ждет.

«Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитёр».

Фото: Russian Look/Global Look Press

О противнике

«Остальным сдающимся давай пощаду: грех напрасно убивать. Они такие же люди».

«У неприятеля те же руки, да русского штыка не знают».

«Французы горячи, им жарко: побили их много, сберечь трудно».

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай, в чем его сила и в чем слабость врага».

«Не меньше оружия поражать противника человеколюбием».

«Неприятелю времени давать не должно, пользоваться сколько можно его ошибкой и брать его всего смело со слабейшей стороны».

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем. Никакой баталии в кабинете выиграть невозможно. Умей пользоваться местностью, управляй счастьем».

О себе

«Я люблю правду без украшениев».

«Я был счастлив, потому что повелевал счастьем».

«Честь моя мне всего дороже. Покровитель ей Бог».

«Я живу в непрестанной мечте».

«Природа не одарила меня беспечностью, перемениться поздно, буду всегда тот же».

«Правда, я не много общался с женщинами. Я не чувствовал в себе достаточной твердости защищаться от их прелестей».

«Никогда самолюбие, чаще всего порождаемое мгновенным порывом, не управляло моими действиями, и я забывал себя, когда дело шло о пользе Отечества».

«Лучше голова долой, нежели утратить свою честь. Смертями пятьюстами научился смерти не бояться».

«Если б я не был полководцем, то был бы писателем».

«Богатство мое состоит в жалованных бриллиантах и наделанных в Санкт-Петербурге мундирах да серебряных ложках, выписанных недавно из Москвы».

О людях

«Искренность отношений, правда в общении — вот дружба».



«Добродетель всегда гонима».

«Береги здоровье! Чисти желудок, коли засорился. Голод — лучшее лекарство».

Фото: Russian Look/Global Look Press

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, справедливу, благочестиву.

«Победи себя — будешь непобедим!»



«Надо победить себя, чтобы льстеца не приблизить к себе, а правдолюбиваго за резкую истину не оттолкнуть».



«Торопитесь делать добро!»

«Вывеска дураков — гордость; людей посредственного ума — подлость; а человека истинных достоинств — возвышенность чувств, прикрытая скромностью».

«Вперед, вперед, голова хвоста не ждёт».

«Будь чистосердечен с друзьями своими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках.

«Мужественные подвиги достовернее слов».

«За ученого трех неученых дают. Нам мало трех! Давай нам шесть! Давай нам десять на одного! Всех побьем, повалим, в полон возьмем! »

«Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими».

«Геройство побеждает храбрость, терпение — скорость, рассудок — ум, труд — лень, история — газеты...»

«Главное дарование великого человека — уметь избирать особ по их талантам».

«Деньгам по-пустому лежать не надлежит».

«Загребающий жар чужими руками после свои пережжет».

В материале использованы источники: ru.wikiquote.org, ru.citaty.net, litres.ru, adjudant.ru.

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