«Мы расстаемся»: Акунин обратился к россиянам после изъятия своих книг Борис Акунин попрощался с российскими читателями после изъятия своих книг

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Борис Акунин

Писатель Борис Акунин в Telegram-канале попрощался с российскими читателями после решения издательства АСТ и книжных магазинов РФ приостановить продажи его книг. Он выразил надежду, что расставание с россиянами будет временным.

Дорогие российские читатели, похоже, мы с вами расстаемся. <...> Дорогие российские читатели, если мы прощаемся, то на время. <...> До встречи! Надеюсь, скорой, — написал Акунин.

Вместе с тем он добавил, что не изменит своего отношения к российской армии и властям. Писатель подчеркнул, что помогал украинцам и продолжит это делать. Пранкеров Вована и Лексуса, которым он озвучил подобные же тезисы, прозаик назвал «клоунами».

Ранее издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановили выпуск и продажи книг писателей Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Бориса Акунина. Решение объяснили недавними высказываниями прозаиков против российской армии и в поддержку Украины.

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что всем книжным магазинам стоит отказаться от продажи книг Акунина и Быкова. По ее словам, оба писателя не должны зарабатывать на российской аудитории.