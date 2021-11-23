«Мы продумаем»: Мишустин о QR-коде для перенёсших COVID в лёгкой форме

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал продумать предложения о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели COVID-19 в лёгкой форме, но не прививались и не обращались в медучреждение. С таким предложением выступил губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Во время своего выступления глава региона обратил внимание на то, что многие россияне переболели коронавирусом в лёгкой форме и имеют высокий титр антител. Но из-за того, что они не обращались в медицинские учреждения и не делали прививку, они не могут получить QR-код. Губернатор предложил разработать на федеральном уровне порядок, который бы позволил предоставлять и таким гражданам QR-код через портал госуслуг.

Эти предложения мы продумаем... Сейчас главное — это вовремя выявлять заболевание, оказывать пациентам качественную помощь, а для этого нужно формировать запасы медикаментов, чтобы они всегда были в наличии, — заявил Мишустин.

Ранее эпидемиолог член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов рассказал, что QR-коды — дополнительный метод защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своём здоровье.