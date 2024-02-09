«Мы принимаем вызов»: военный эксперт предрек битву за Арктику Дандыкин: Россия принимает вызов Запада в противостоянии за влияние в Арктике

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Западу не нравится растущее влияние России в Арктике и перспективы сотрудничества с Китаем в этом направлении, однако Москва принимает вызов, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так он отреагировал на сообщения западной прессы об отставании США и других стран от России в арктической гонке.

Сейчас на Аляске они разворачивают вторую воздушно-десантную дивизию. Там на ходу американский ледокол, он недавно прошелся по Арктике. Присматриваются к этому направлению и с Запада, и с Востока. Еще и Финляндия присоединилась к НАТО, а они умеют строить ледоколы, строили для нас. Есть Норвегия как старый союзник, — заявил Дандыкин.

Он отметил, что в США по какой-то причине решили, что Арктика является их зоной влияния, однако Россия с этим не согласна. Дандыкин напомнил, что Китай тоже присматривается к Арктическому региону ввиду его важности с экономической точки зрения.

Тоже строят ледоколы. Собираются эффективно действовать в этом направлении, развивается китайский флот. У нас с Китаем деловые и дружеские отношения, были общие учения в районе Аляски. Американцам наша спайка не нравится, — резюмировал он.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Москва может подорвать влияние Запада в Арктике. Авторы материала констатировали тот факт, что западные страны могут никогда не догнать Россию в этом вопросе. По их мнению, это приведет к тому, что Арктика полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина.