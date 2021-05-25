На рассмотрение депутатов Госдумы направлены законопроекты о введении уголовного наказания в России за фальсификацию голосования жильцов. Автор документов — заместитель директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» — Дмитрий Гордеев уверен, что действующие меры не позволяют эффективно бороться с проблемой подделки протоколов собраний, на которых принимаются такие важные решения, как участие в программе реновации, выбор управляющей компании или повышение сборов за обслуживание дома. В интервью NEWS.ru Гордеев рассказал о реакции на законопроекты в Госдуме и о том, как бороться с фиктивным выбором управляющей компании при заселении в новостройку.

— Расскажите о законопроекте и о том, зачем он нужен.

— Этой проблеме много лет. Управляющая организация проводит фиктивное общее собрание, где изменяется число присутствующих и процент проголосовавших. Да и сами вопросы, выносимые на общие собрания, выгодны управляющей организации. Люди, занимающиеся подобным, привлекаются к уголовной ответственности в единичных случаях, когда жители пишут заявления о том, что их подпись на голосовании подделали. Таких случаев тысячи.

Когда старую управляющую организацию заменяют новой, первая не хочет уходить и часто организует фиктивные собрания по этой причине. Для того, чтобы эту практику прекратить, вносить изменения в Уголовный кодекс нужно только во вторую очередь. В первую очередь необходимо изменить в Жилищном кодексе РФ нормы проведения и фиксации общих собраний, чтобы можно было выявлять тех, кто делает подделки. Сегодня их выявить невозможно.

Когда сдаётся протокол с подделанными решениями и есть соответствующие заявления жителей, ответственные говорят: «Мы не знаем, кто вбросил эти поддельные голоса в почтовые ящики». Поэтому одно из предложений следующее: сдавать письменные решения собственников помещений — там, где ставятся галочки «за», «против», «воздержался» — сдавать инициатору собрания только под роспись в реестре.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Однако вы также предлагаете внести поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях?

— Да. Это специальные статьи, которые для очных, заочных и онлайн-собраний предлагают меры ответственности за подделку подписей. Есть общие статьи, например, о подделке официальных документов или мошенничестве, но, очевидно, требуется специализация для того, чтобы подделки прекратились, чтобы фальсификаторы поняли, что конкретно за их действия может быть уголовная ответственность. Сегодняшние меры не позволяют эффективно бороться с проблемой.

— Вас поддержали на экспертном совете Госдумы?

— Да. Я написал три законопроекта — поправки в Жилищный, КоАП и Уголовный кодекс — и направил их членам экспертного совета. Думаю, они ещё предложат внести изменения в текст, которые улучшат законопроекты. Думаю, эта работа будет проводиться в июне. Депутаты Госдумы Павел Качкаев уже предпринял шаги, чтобы передать пакет законопроектов в Госстрой — ведомство, отвечающее за политику в жилищной сфере.

— Распространена практика, когда при покупке квартиры дольщикам при получении ключей предлагают проголосовать за выбор управляющей компании. При этом де-факто жители голосуют за компанию и не очень вникают в суть вопроса, желая побыстрее получить квартиру. После этого все проблемы и начинаются.

— Вы правы. В момент выдачи ключей представители управляющей организации сидят фактически как представители застройщика. Говорят хитро, что нужно «заполнить анкету», которая на самом деле является бланком голосования на общем собрании. Сразу же там утверждается текст договора об управлении многоквартирным домом. По Жилищному кодексу, договор управления может быть подписан только по окончании общего собрания, а его дают подписать как бы в процессе «собрания». В жилищной инспекции эти нарушения в упор не видят. Дольщики, получая квартиру, ещё никого не знают в доме. На это нужно время, чтобы люди познакомились. Потом можно провести общее собрание.

— Получается, ваши законопроекты не помогут решить эту проблему? Ведь тут подписи не подделывают?

— Да, этой ситуации они не помешают. Жилинспекция должна отказать управляющей организации в закреплении дома за ней, если люди пишут, что подписали договор об управлении до общего собрания.

— Может быть, стоит ввести уголовную ответственность и для этого тоже?

— Вполне возможно. Также можно, например, запретить управляющей компании созывать общее собрание. Однако у нас хоть и много нового жилья строится, всё же в основном остаётся проблема с фальсификациями уже в существующих домах, а не в новостройках.