«Мы не можем рисковать молодым поколением»: военный эксперт о срочниках Военный эксперт Баранец: срочники не могут быть задействованы в боевых действиях

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Допускать к боевым действиям солдат, проходящих срочную службу, — недопустимо, рассказал в беседе с «Царьградом» военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, профессиональная подготовка срочников недостаточна для участия в полноценных боевых действиях и приведет только к лишним жертвам среди Вооруженных сил России. Эксперт утверждает, что таких бойцов имеет смысл задействовать только в охране военных объектов, но никак не в боях.

Мы сегодня не можем позволить себе рисковать молодым поколением. <...> Бросать в бой необученного солдата — это значит совершать преступление. Это значит делать России ещё больнее, — убежден Баранец.

По словам эксперта, единственная возможность использовать срочников, и то только после прохождения курса молодого бойца, — задействовать их сторожами в охране штабов, аэродромов и воинских частей, откуда на фронт ушли контрактники.

Баранец также считает, что в стране необходимо увеличить срок срочной службы, чтобы приблизить срочников к тактико-техническим характеристикам профессиональных бойцов — контрактников.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что России необходима мобилизация, чтобы пополнить армию бойцами. Парламентарий добавил, что в первую очередь мобилизованы должны быть участники добровольческих движений. По словам политика, их в запасе сейчас достаточно.