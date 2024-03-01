«Мы не должны получить афганский синдром»: Нилов о помощи ветеранам СВО

Фото: duma.gov.ru

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Рабочая группа по специальной военной операции направила доклад президенту России Владимиру Путину. В документе предложены новые меры поддержки участников СВО и их семей. В чем сегодня в первую очередь нуждаются участники СВО и их родные, с какими проблемами сталкиваются, рассказал NEWS.ru член рабочей группы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Сегодня государство уделяет особое внимание статусу участников СВО и их семьям. С чем это связано?

— Все участники (добровольцы, представители разных силовых структур, гражданские лица, если они по решению соответствующего органа государственной власти находятся в зоне СВО в командировке и выполняют поставленные задачи) имеют право на получение статуса ветерана боевых действий и в случае военной травмы — инвалида боевых действий.

Их количество растет, уровень ответственности высокий, соответственно, именно поэтому закон о ветеранах достаточно много корректировался в последнее время, расширялись и уточнялись категории. С учетом того, что у нас становится больше инвалидов боевых действий, начал работать фонд «Защитники Отечества» (государственный благотворительный фонд помощи ветеранам СВО, созданный по указу президента РФ. — NEWS.ru), стали производить больше протезов, что крайне важно.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Участник СВО во время диагностики нарушений равновесия и координации в центре реабилитации «Лесной»

— Новые предложения по поддержке участников СВО и их семей основаны на их же обращениях. Много ли жалоб поступает и какие самые частые?

— И просьбы, и жалобы есть, они чаще всего связаны с определенной бюрократией, когда невозможно документально что-то подтвердить либо сложно получить статус ветерана боевых действий. Сейчас это все будет проходить в проактивном режиме.

Многие вопросы касаются статуса пропавших без вести или находящихся в плену бойцов и оказания медицинской помощи. Мы регулярно реагируем на такие сигналы, например, требуем проведения повторной военно-врачебной комиссии. Также решаются вопросы с невыплатами, если они есть.

— Сейчас ветераны боевых действий порой сталкиваются с негативом со стороны других граждан. Что нужно предпринять, чтобы у людей изменилось отношение к ним?

— Проблема, к сожалению, есть. То в бар бойцов не пустят, то какие-то недоумки их изобьют. На это предельно жестко реагируют правоохранительные органы. К участникам СВО должно быть самое пристальное отношение с точки зрения оказания терапевтической и психологической помощи. Есть уже наработанные практики, когда определяют группу риска и начинают на ранней стадии решать проблему.

Считаю, что это необходимо, чтобы не наступить на прежние грабли и не получить «афганский синдром», но куда более интенсивный. Именно этим и занимается фонд «Защитники Отечества».

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Участник первого форума ветеранов специальной военной операции «Справедливость. Забота. Уважение» государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Музее Победы

— Реабилитация после ранений — одна из самых важных тем для ветеранов СВО. Как сейчас обстоит ситуация с протезами?

— С учетом того количества участников СВО, которые возвращаются сегодня с фронта, необходимо уделять самое пристальное внимание реабилитации. Если у них инвалидность, то, конечно, надо максимально помочь. Протезы — это вопрос индивидуального подхода. Их нельзя сразу изготовить, несмотря на выделенные средства. У фонда «Защитники Отечества» есть возможность привлекать внебюджетные деньги, чтобы приобретать, например, экзопротезы, которые стоят гораздо дороже.

Мы выступили с инициативой предоставлять по медпоказаниям в качестве технического средства реабилитации специально оборудованный автомобиль.

— На какие еще сферы жизни участников СВО и их семей стоит обратить внимание?

— На все. Нужна социализация. Нам надо дать возможность людям, которые пришли с фронта, трудоустроиться, вернуться к нормальной жизни. Не менее важен жилищный вопрос. Например, выделение земельных участков и ветеранской ипотеки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Должны ли льготы для участников СВО и их семей действовать и после окончания спецоперации?

— Это определяется законом о ветеранах. Если у них есть такой статус, то льготы, естественно, будут действовать и после окончания СВО. Например, ежемесячная денежная выплата, 50% скидка на оплату жилья и другие.

Да, у бойцов не будет довольствия, так как их демобилизовали. Считаю, что федеральные и региональные льготы, конечно, надо максимально сохранить.

— В начале февраля в Госдуму был внесен законопроект, который позволит женщинам заключать браки с умершими участниками СВО. Поддерживает ли его ваша рабочая группа?

— Речь идет о незаключенных официальных браках. Например, отношения людей не были зарегистрированы, есть ребенок, отца мобилизовали и он погиб. В этом случае семья не сможет получить те льготы и меры поддержки, которые предоставляются женам и детям бойцов СВО.

Учитывая поручение президента, сейчас Государственная дума и Совет Федерации ищут правовые механизмы, чтобы помочь людям, у которых не были зарегистрированы официально гражданско-правовые отношения, и в рамках судебного рассмотрения определить те или иные меры поддержки.

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