«Мы не доглядели»: футболист Малафеев прокомментировал приговор дочери

Несовершеннолетняя дочь вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения получила четыре года лишения свободы условно по уголовной статье за торговлю наркотиками. Знаменитый отец на канале Sports Интервью не стал выгораживать её, однако признал ответственность за поведение чада.

Это её ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрел. Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учётом всех обстоятельств. Суд обязал пройти как медицинское лечение, так и, в принципе, реабилитацию, — заявил Малафеев.

Он добавил, что семья постоянно общается с психологом и уже есть улучшение. Ксения уже выполнила всё, что нужно по программе реабилитации, сдала все анализы.

Сейчас исключительно проблемы психологического характера, восприятия себя, проблемы с общением с людьми, лечение пищевого расстройства, — сказал он в заключение.

В марте 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали Ксению во время продажи нескольких таблеток экстази. На девушку завели уголовное дело, ей грозило до 15 лет лишения свободы. Однако предварительно суд постановил проверить Малафееву на вменяемость. В психиатрической клинике дочь футболиста провела три недели.

Как сообщалось, весной 2021 года родители отправили Ксению в реабилитационный центр, чтобы там девушке помогли избавиться от наркотической зависимости.