«Мы надеемся»: отец убитой Нукеновой впервые высказался о Бишимбаеве Отец убитой Нукеновой надеется на пожизненный срок справедливым для Бишимбаева

Фото: Пресс-служба Верховного суда республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

Отец Салтанат Нукеновой считает справедливым пожизненный приговор бывшему главе Минэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, которого обвиняют в ее убийстве, передает NUR.KZ. По его словам, он надеется, что суд сделает правильное решение и надеется на его справедливость.

Во всем мире за это дают пожизненное заключение. Думаю, суд примет правильное решение. Поэтому мы тоже, как и вы, надеемся на справедливость нашего суда, нашего государства, — сказал Амангельды Нукенов.

Известно, что приговор будет оглашен в понедельник, 13 мая, трансляция ведется в прямом эфире официальном канале Верховного суда Казахстана. Сейчас присяжные находятся в совещательной комнате, где принимается решение о судьбе бывшего чиновника. Куандыку Бишимбаеву вменяют две статьи — об убийстве с особой жестокостью и истязании, именно по первой максимальный срок наказания может достигать пожизненного лишения свободы.

Ранее Куандык Бишимбаев в последнем слове в суде процитировал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сказав: «чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Экс-министр, произнося ее, полагал, что эта фраза принадлежит рейхсминистру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу.