«Мы на шаг позади»: Мизулина заявила, что наркодилеры обгоняют государство Мизулина заявила, что наркодилеры обгоняют государство по технологиям

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

В России наркодилеры стали все чаще прибегать к технологиям искусственного интеллекта при распространении своих товаров, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время форума безопасного интернета. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, государство при этом отстает от таких методов, находясь «на шаг позади от технологического развития».

Мы идем на шаг позади от технологического развития, — сказала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что в Сети в целом выросло число ресурсов по продаже запрещенных веществ. По ее словам, большая часть магазинов действует в мессенджере Telegram. При этом они закупают рекламу у блогеров, а также прибегают к креативу, например рассказывают о товарах на улицах в костюмах Дедов Морозов.

Ранее сотрудники Росфинмониторинга и МВД России выявили легализацию наркодоходов более чем на 10 млрд рублей. Подозреваемые торговали синтетическими наркотиками в интернете, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, участники преступного сообщества работали с 2018 по 2023 год. Они продавали наркотики через интернет-магазин, принимая оплату в криптовалюте.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.