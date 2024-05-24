«Мы готовимся»: полковник объяснил смысл военных учений России и Белоруссии Полковник Баранец: учения Союзного государства нужны из-за угрозы НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные учения России и Белоруссии нужны из-за угрозы НАТО на границе Союзного государства, считает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что в доктрине России появился важный пункт: если противник нападет на Россию и союзников обычными вооруженными силами, государство оставляет за собой право применить тактическое ядерное оружие.

В ядерной доктрине России появился очень важный момент, важное положение: в том случае, если противник нападет на Россию и союзников обычными вооруженными силами, мы оставляем за собой право применить ядерное оружие. прежде всего, конечно, тактическое. Поэтому мы репетируем очень возможный вариант подобного события. Мы готовимся именно к такому варианту в соответствии с нашей доктриной, — пояснил эксперт.

Как отметил Баранец, НАТО еще никогда не проводило такое количество учений непрерывного содержания и никогда не совершало столько разведывательных полетов у границ Белоруссии и Калининградской области. По его словам, за последнее время их число выросло практически в 10 раз.

Идут нормальные учения союзнической армии. Сегодня на западных и северо-западных границах России НАТО сосредоточило количество солдат, которое в три раза превышает российскую армию. А если эта армада навалится на Россию? Нас будут бить и гробить, — добавил Баранец.

Министерство обороны РФ ранее опубликовало видео с первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, в том числе ракет «Кинжал». В них участвует личный состав Воздушно-космических сил России. Учения проходят в Южном военном округе.