«Мы голодные, что ли?»: академик РАО назвал унижающий педагогов подарок Академик РАО Ямбург назвал взяткой продуктовые корзины в качестве подарка

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Продуктовые корзины в качестве подарка на Новый год унижают педагогов, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Академик РАО назвал презенты завуалированными взятками и отметил, что, по его мнению, сотрудники всех учебных заведений должны отказываться от подарков.

Без этих завуалированных взяток мы точно обойдемся. Нам, учителям, не нужна зависимость от родителей. И практика отказа от подарков есть не только в школе Примакова. Это должно быть в любой нормальной, вменяемой школе. Продуктовые корзины или наборы к Новому году, я считаю, только унижают учителя. Мы голодные, что ли? Колбасу не можем купить? И все эти продуктовые корзины — это вообще пошлость, — объяснил он.

По мнению Ямбурга, педагоги могут обеспечить себя продовольствием, поскольку получают «прочную» зарплату. По данным пресс-службы российского правительства, средняя заработная плата учителей начальной и средней школы в Москве в 2023 году составила почти 145 тысяч рублей.

Ранее Ямбург предложил изменить условия сдачи ЕГЭ для детей с индивидуальными особенностями, например с дислексией. Эксперт отметил, что дети с таким нарушением могут делать по 30–40 ошибок, поэтому для них сокращение этого количества уже является победой.