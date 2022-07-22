В мае 2022 года по миру начал распространяться вирус оспы обезьян, который обычно не выходит за пределы стран-эндемиков. 12 июля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в России подтвердили первый случай заражения. Петербуржец привёз инфекцию из-за границы. Раньше обезьянья оспа встречалась редко и в основном во влажных тропических лесах Центральной и Западной Африки, а сейчас география вируса — уже 70 стран. Как передаётся это заболевание, какие имеет симптомы и есть ли вакцина против него — рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.