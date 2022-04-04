«Мы для них мусор»: жительница Мариуполя о разговоре националистов

Жительница Мариуполя Наталья, которая смогла уехать из города и сейчас находится в Москве, в беседе с NEWS.ru рассказала, что несколько дней пряталась в подвале здания бывшей автоматизированной телефонной станции на бульваре Меотиды. Долгое время она спала в коридоре собственной квартиры, но позднее была вынуждена спуститься в этот подвал. Собеседница также поведала об услышанном разговоре украинских националистов.

Соседка бегала и кричала во все двери: «Уходите! Мариуполь будут равнять». Мы ушли в этот подвал. За всё время, что там была, более 100 человек было в этом подвале — дети, старики немощные, животные. Ребята сначала даже свет наладили, какой-то был у нас генератор старый. Мы более-менее со светом сидели, можно сказать, в комфортных условиях. Ну а так я бегала домой каждый день: вот выйти из подвала — и сразу мой дом, — отметила Наталья, добавив, что за эти дни у неё сильно отекли ноги.

Она рассказала, что слышала разговор украинских националистов, которые хотели открыть огонь по двум жилым домам.

Они шли через двор совершенно спокойно, разговаривали, и очень громко. Мы для них не люди, мы для них мусор. Показал на какие-то дома: «Ты посмотри, вот эти два дома ещё целы. Надо их...» — матерным словом, вы поняли, — рассказала пенсионерка.

По её словам, один раз находящимся в подвале людям привезли хлеб, а на следующий день доставили воду. Этому поспособствовали сотрудники МЧС, с которыми ещё был полицейский. Потом местные жители бегали сами за водой и добывали её, кто откуда мог, приходилось даже сливать воду из батарей и пить. Окружение Натальи радовалось, что армия ДНР и чеченский спецназ успешно боролись с националистами в Мариуполе.

Единственное, я была удивлена: про Путина никто ни разу не сказал. Все проклинали Зеленского, абсолютно все. Это я могу сказать точно, это на улице были разговоры. Все говорили только о Зеленском, что не умеет вести переговоры, что дурак, и очень плохие слова говорили, — подытожила Наталья.

Ранее беженец из Мариуполя Павел, покинувший город рано утром 18 марта с пожилыми родителями (отцу 75 лет, матери — 76), рассказал NEWS.ru, что с 16 марта его частный дом в центре населённого пункта подвергался миномётным обстрелам со стороны металлургического комбината «Азовсталь». По словам собеседника, огонь открыли националистические батальоны или бойцы ВСУ. Дом почти лишился крыши, и поскольку подвала в нём не было, семья решила покинуть его.