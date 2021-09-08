«Мы близко дружили»: Лавров прокомментировал гибель Зиничева

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал гибель руководителя МЧС Евгения Зиничева. Дипломат признался, что они были близкими друзьями, поэтому он не понаслышке знает: Зиничев отдавал всю душу и всего себя любимому делу. Соболезнования опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Произошла трагедия. <...> Когда на учениях, которые проходили в Сибири, один из участников сорвался со скалы, Е.Н. Зиничев, не раздумывая, бросился ему на помощь. Действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель, — сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что было много совместных проектов МИД и МЧС по продвижению единых стандартов, предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Мы близко дружили. <...> Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС. Светлая память о Е.Н. Зиничеве навсегда сохранится в наших сердцах, — заключил он.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, который возглавлял МЧС с 1994 по 2012 год, отреагировал на смерть главы ведомства. Он заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни.