МВФ дал три прогноза по ситуации на Украине: когда может закончиться СВО МВФ: при негативном сценарии конфликт на Украине закончится в 2025 году

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Международный валютный фонд

Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария по развитию ситуации на Украине: базовый, негативный и позитивный, говорится в опубликованном страновом докладе организации. Что об этом известно, когда может закончиться спецоперация?

Какие прогнозы дают аналитики

В негативный сценарий в отношении украинской экономики закладывается продолжение боевых действий в стране до конца 2025 года.

«Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года», — сказано в документе.

В этом случае валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025 году не ожидается ни роста, ни падения.

В МВФ отметили, что у Украины наблюдается экономическая устойчивость, базовый макроэкономический прогноз основан на том, что спецоперация прекратится к концу 2024 года. При реализации такого сценария предполагается, что в следующем году ВВП страны вырастет на 3–4%, а в 2025 году — на 6,5%.

Фонд также составил позитивный сценарий экономического развития Украины. В нем не отражен срок окончания СВО, его реализация допускается при высоком уровне инвестиций, миграционного притока и росте производительности, однако в отношении этих показателей существует неопределенность. В данном сценарии рост ВВП может составить до 10% в 2025 году.

В текущем году МВФ ожидает роста ВВП Украины на 4,5% (до этого прогнозировалось увеличение на 1–3%).

Какой бюджет утвердили на Украине

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский утвердил проект бюджета государства. Ожидается, что он будет дефицитным: доходы составят 1,768 трлн гривен, а расходов потребуется на 3,35 трлн гривен. Соответственно, дефицит бюджета Украины на будущий год составит 1,57 трлн гривен.

При этом украинские власти ожидают роста ВВП своего государства до 4,6%. Кроме того, сам Зеленский ранее утверждал, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Что про окончание СВО говорили в Кремле

В конце 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что сроки завершения спецоперации зависят от политической воли Киева.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — говорил представитель Кремля.

Что про окончание СВО говорил Путин

Президент России Владимир Путин летом прошлого года отмечал, что сроки спецоперации связаны «с интенсивностью боевых действий» и возможными потерями.

Он подчеркивал, что важно думать о сохранении жизней российских военных. Целями СВО Путин назвал освобождение Донбасса, защиту его жителей, а также РФ от угроз, которые «пытаются создать» на ее «исторических территориях».

Что про окончание СВО говорили в МИД РФ

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в ноябре этого года заявил, что сейчас никто не знает дату окончания спецоперации.

«В настоящее время точную дату окончания специальной военной операции никто назвать не сможет. Ни дипломаты, ни военные, ни политики», — отметил он.

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