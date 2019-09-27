https://static.news.ru/photo/cfcae946-e13b-11e9-84fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Министерство внутренних дел России работает над поправками в закон «О полиции», которые призваны защитить честь сотрудников правоохранительных органов от порочащих сведений в Интернете.

Если изменения одобрят, тем, кто станет распространять дискредитирующую МВД и полицейских информацию, будет грозить наказание. Кроме того, авторы считают, что новая редакция закона гарантирует неприкосновенность чести и достоинства стражей порядка в Интернете, говорится в сопроводительной карточке , размещённой на портале проектов нормативно-правовых актов.

Ранее News.ru писал, что Министерство внутренних дел выступило с предложением оптимизировать права и обязанности сотрудников полиции. Эта мера должна помочь в борьбе с криминалом. В частности, предлагается изменить закон «О полиции». Он должен уточнить и детализировать права и обязанности полицейских, а также убрать из ФЗ нормы с неопределёнными формулировками.