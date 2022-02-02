МВД запланировало поменять правила признания иностранцев нежелательными

МВД РФ запланировало поменять правила признания иностранцев нежелательными. Уточняется, что речь идёт также о том, чтобы учитывать — имеются ли у «кандидатов» родственники-россияне. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При подготовке материалов для принятия решения о нежелательности пребывания: ... Устанавливается наличие у иностранного гражданина членов семьи, являющихся гражданами РФ, — говорится в документе.

Однако пока остаётся неизвестным, как наличие родных в России поможет приезжим. Кроме того, иностранец будет проверяться по информационной системе миграционного учёта. В частности, будет установлено, выносились ли раньше решение о признании конкретного лица нежелательным и какие есть обстоятельства, чтобы такое решение отменить.

Ранее массовая драка мигрантов, предположительно из Таджикистана, произошла на юге Москвы. В отделения полиции доставлены были 66 вероятных нарушителей.