МВД захотело получать от Минздрава информацию о психически больных

В МВД России решили попросить Минздрав предоставлять им данные о людях с психическими расстройствами. Таким образом в ведомстве намерены предупреждать ряд преступлений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ларису Плотникову.

Нами прорабатывается вопрос о лицах, страдающих психическими расстройствами. Мы ведём речь, о том, чтобы Минздрав, то есть органы здравоохранения, информировали о таких лицах органы внутренних дел, для того, чтобы предупредить совершение более тяжких преступлений, — сказала она.

Плотникова отметила, что за 2021 год семь тысяч общественно опасных деяний были совершены людями с психическими расстройствами. Она уточнила, что в МВД даже не могут предположить, сколько людей с такими диагнозами на самом деле остаются «вне поля зрения» ведомства.

Тем не менее, подобная инициатива требует обсуждения совместно с экспертами в области психиатрии. Дело в том, что до начала 1990-х годов, согласно «Википедии», существовало такое понятие, как «психиатрический учёт». Люди, которые ему подвергались, часто имели ряд серьёзных проблем, приводящих к стигматизации психически больных пациентов. В отличие от других им было сложнее получить работу или образование. Несмотря на то, что на сегодняшний день учёта уже не существует, многие пациенты боятся обращаться за помощью к психиатрам и психотерапевтам.

Ранее главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что пандемия коронавируса привела к скачку панических атак и депрессивно-тревожных расстройств у россиян. Однако граждане не стали обращаться к специалистам чаще, поскольку страх перед психиатрией у них сильнее, чем перед вакцинацией.