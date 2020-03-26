https://static.news.ru/photo/08f62406-6f67-11ea-9f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Министерство внутренних дел сообщило о соблюдении карантинных мер в России. По данным ведомства, за нарушение запрета на выход из помещений привлекли к ответственности больше 500 человек.

Силовики совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проверяют соблюдение режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из других стран, передаёт ТАСС. Каждый день в этой работе задействованы 10 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Также президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена. Это решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.