Активистка из Санкт-Петербурга рассказала об обыске у её родителей

В Санкт-Петербурге сотрудники правопорядка пришли домой к родителям фем-активистки и художницы Лёли Нордик.
По словам девушки, она прописана у родителей, однако проживает в другом месте. Обыск продлился два часа, но силовики не стали ничего изымать.
Родителям сказали, что на меня заводят уголовное дело. По той информации, которая есть сейчас, там по какой-то статье, связанной с перекрытием якобы улиц, — отметила Нордик, слова которой приводит издание «Медиазона».
Стоит отметить, что утром 31 января силовики пришли домой к родственникам как минимум девяти активистов и правозащитников.
31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в ходе несогласованной протестной акции сотрудники правопорядка применили при задержании электрошокер.
Инцидент произошёл на улице Русаковской. Пострадавший потерял сознание, его унесли с места происшествия.