Активистка из Санкт-Петербурга рассказала об обыске у её родителей

https://static.news.ru/photo/3fb30f3e-63c4-11eb-9c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/loljanordic

В Санкт-Петербурге сотрудники правопорядка пришли домой к родителям фем-активистки и художницы Лёли Нордик.

По словам девушки, она прописана у родителей, однако проживает в другом месте. Обыск продлился два часа, но силовики не стали ничего изымать.

Родителям сказали, что на меня заводят уголовное дело. По той информации, которая есть сейчас, там по какой-то статье, связанной с перекрытием якобы улиц, — отметила Нордик, слова которой приводит издание «Медиазона».

Стоит отметить, что утром 31 января силовики пришли домой к родственникам как минимум девяти активистов и правозащитников.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в ходе несогласованной протестной акции сотрудники правопорядка применили при задержании электрошокер.

Инцидент произошёл на улице Русаковской. Пострадавший потерял сознание, его унесли с места происшествия.