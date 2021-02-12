МВД возбудило четыре дела после краж из банковских ячеек в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили четыре уголовных дела по фактам краж из банковских ячеек в московских банках.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, заявления подали четыре клиента двух банков, которые находятся на улицах Намёткина и Климашкина.

Во всех случаях пропадало содержимое индивидуальных банковских ячеек. Возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», — сообщили в главке полиции.

В МВД уточнили, что общий ущерб от действий неизвестных составил 5,3 млн рублей, передаёт ТАСС.

Сотрудникам полиции в течение нескольких дней поступала информация о хищении денег и ювелирных изделий из ячеек. Сумма материального ущерба людям, которые оставили на хранение свои сбережения, достигает 250 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что после поездки на «Яндекс.Такси» в Москве девушка лишилась более 2 млн рублей с банковской карты, счёт которой был привязан к мобильному телефону, оставленному в машине. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция разыскивает похитителя.