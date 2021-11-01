МВД возбудило более 500 дел о поддельных сертификатах о вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал граждан страны не верить слухам, а полагаться на официальные данные. Так он прокомментировал возможность продления нерабочей недели в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию, — сказал Песков. Пресс-секретарь главы государства добавил, что региональные власти имеют право самостоятельно принимать решения о мерах борьбы с распространением COVID-19....