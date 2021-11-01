МВД возбудило более 500 дел о поддельных сертификатах о вакцинации
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:21, 02 ноября 2021
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МВД России с июля возбудило более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с COVID-19. Кроме того, было заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов, распространяющих поддельные сертификаты, QR-коды, результаты ПЦР-тестов, фиктивные медотводы и другие документы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции Крыма ранее разоблачили группу медработников, которые выдавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).