МВД утвердило порядок сбития беспилотников в России ТАСС: МВД утвердило порядок подавления и уничтожения в России беспилотников

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МВД утвердило порядок принятия решения об уничтожении всех видов беспилотников в целях защиты жизни и здоровья россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. В приказе ведомства глава министерства, его заместители, а также руководители центрального аппарата МВД и территориальных органов названы лицами, которые могут принимать решения о подавлении или уничтожении БПЛА.

Согласно документу, уничтожение и подавление беспилотников для защиты граждан и сотрудников органов внутренних дел может проводиться в том числе на территории проведения публичного мероприятия и в прилегающих к ней районах. Сотрудники МВД могут уничтожать БПЛА также при проведении оперативно-розыскных мероприятий, отмечается в приказе.

Сбить беспилотник уполномоченные лица могут, подавив или преобразовав сигналы его дистанционного управления, а также воздействия на пульты управления БПЛА.

При принятии решения о пресечении функционирования беспилотного аппарата уполномоченное должностное лицо, исходя из складывающейся обстановки, обязано оценить возможные риски от результатов пресечения его функционирования, — подчеркивается в документе.

Ранее гендиректор Рыбинского завода приборостроения (входит в холдинг «Росэлектроника») Андрей Комогорцев сообщал, что разработана портативная радиолокационная станция (РЛС) для защиты от морских беспилотников. По его словам, устройство позволяет обнаруживать дроны на расстоянии в несколько километров. Масса мини-РЛС вместе с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 кг. Какой-либо дополнительной инфраструктуры для работы ей не требуется.