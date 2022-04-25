МВД утвердило порядок информирования владельцев о вскрытии машин и квартир

МВД России утвердило порядок информирования собственников жилых помещений и автомобилей о вскрытии, которое было совершенно в их отсутствие. О проникновении в помещение или машину собственников необходимо проинформировать в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов. Соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвердить прилагаемый порядок информирования полицией собственника транспортного средства о вскрытии сотрудником полиции транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено в его отсутствие, — говорится в приказе.

Согласно документам, полиция информирует собственника путём вручения или направления уведомления о вскрытии, которое может быть направлено заказным письмом, факсом, телефонограммой или по электронной почте. В последних трёх случаях собственнику направляется уведомление на бумажном носителе через почту. Эти же правила касаются и информирования собственников жилых помещений о проникновении туда сотрудников полиции.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов пояснил, что полицейские имеют право проникнуть на территорию жилплощади без согласия или при отсутствии проживающих граждан, если в квартире совершено или совершается преступление, а также если преступник скрылся в жилом помещении.

Он добавил, что все эти случаи строго регламентируются российским законодательством. При этом если сотрудники полиции попали таким образом в квартиру, они должны в течение суток уведомить об этом прокурора, так как по 25 статье Конституции РФ проникновение в квартиру гражданских лиц возможно только в судебном порядке и при наличии ордера. По словам юриста, в дверь россиянам могут звонить сотрудники многих служб и ведомств, однако открывать им вовсе не обязательно.