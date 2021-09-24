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МВД усилит контроль за мигрантами с помощью IT-технологий

09:05, 26 сентября 2021
МВД усилит контроль за мигрантами с помощью IT-технологий Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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МВД собирается усилить контроль за мигрантами в России с помощью IT-технологий. Ведомство подготовило соответствующий законопроект в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы, сообщает ТАСС.

Проект ориентирован на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев, на установление правил миграции и на получение мигрантами статусов, соответствующих целям их приезда.

Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счёт более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля, — сказал представитель МВД.

Он добавил, что законопроект прошёл публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития России для заключения. В правительство его внесут в декабре.

Ранее сообщалось, что для мигрантов в России введут единый въездной документ. Это произойдёт, если в 2024 году вступит в силу новый закон о миграции.

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