МВД: убийство военкора Татарского было тщательно спланировано

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Операция по устранению военного корреспондента Владлена Татарского была тщательно и заранее спланирована, рассказал РБК источник в МВД. По его словам, в ней участвовали несколько человек и у каждого из них была своя роль.

Собеседник издания добавил, что следствие проводит мероприятия по установлению личностей всех участников данной акции. Наряду с этим сотрудники правоохранительных органов выясняют, какими способами организаторы покушения на военкора получили взрывчатку.

Ранее сообщалось, что задержана россиянка Дарья Трепова, которая подозревается в причастности к убийству Татарского. По данным следствия, во время творческого вечера военкора в петербургском кафе она передала ему начиненную взрывчаткой статуэтку, через несколько минут после этого прогремел взрыв.

По словам Треповой, ее подставили. В этом же уверен и ее муж Дмитрий Рылов. В МВД допускают, что Трепова могла не знать о взрывчатке в статуэтке. В ведомстве не исключают, что злоумышленники могли ее использовать, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.