https://static.news.ru/photo/3c2bc452-24c6-11ea-b7f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД Татарстана проводит служебную проверку по факту проведения Росгвардией учений с привлечением в качестве статистов несовершеннолетних школьников.

В пресс-службе МВД отметили, что данное мероприятие было согласовано с администрацией образовательного учреждения, но не с руководством ведомства, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в селе Новотроицкое Тукаевского района. Росгвардейцы отрабатывали действия по прекращению массовых беспорядков. По словам пользователей соцсетей, учащихся просили нападать на вооружённых щитами силовиков, а те «скручивали и давали отпор» девятиклассникам.

Ранее NEWS.ru писал, что один из учащихся рассказал о том, как проходили учения. По его словам, один из школьников пострадал.