МВД Татарстана проводит служебную проверку по факту проведения Росгвардией учений с привлечением в качестве статистов несовершеннолетних школьников.
В пресс-службе МВД отметили, что данное мероприятие было согласовано с администрацией образовательного учреждения, но не с руководством ведомства,
Инцидент произошёл в селе Новотроицкое Тукаевского района. Росгвардейцы отрабатывали действия по прекращению массовых беспорядков. По словам пользователей соцсетей, учащихся просили нападать на вооружённых щитами силовиков, а те «скручивали и давали отпор» девятиклассникам.
Ранее NEWS.ru писал, что один из учащихся рассказал о том, как проходили учения. По его словам, один из школьников пострадал.
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