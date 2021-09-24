МВД создаст банк биометрических данных

МВД России продолжает работу над созданием централизованного банка биометрических данных россиян и иностранцев. Она должна закончиться в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр ведомства.

В настоящее время работа по созданию Федеральной информационной системы биометрических данных учётов в рамках реализации Стратегии национальной безопасности РФ продолжается, — заявили в ведомстве.

Создать единую систему ресурсов по биометрическим данным предложил в 2014 году глава МВД Владимир Колокольцев. Предполагалось, что она объединит дактилоскопические и фоноскопические ресурсы, лаборатории ДНК-анализа, комплексы биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, системы проверки по различным учётам.

Ранее сообщалось, что МВД собирается усилить контроль за мигрантами в России с помощью IT-технологий. Ведомство подготовило соответствующий законопроект в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.