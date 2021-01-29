МВД сопроводило памятку о митингах мемом

https://static.news.ru/photo/990f1274-6263-11eb-9847-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/mvd_official

Официальная страница МВД РФ в Twitter опубликовала памятку об ответственности за участие в акциях протеста, не согласованных с властями. Пост в ведомстве сопроводили мемом.

Сообщение содержит три изображения, два из которых — описание статей Уголовного кодекса, а третье — мем «Качок Доге и Чимс» («большая собака и маленькая собака»).

Большая собака сопровождается подписью «когда нарушаешь общественный порядок в толпе», а маленькая — «когда потом оправдываешься в отделе полиции».

Ранее силовые ведомства начали публиковать видеоролики, в которых участники акций 23 января извиняются за свои действия. Некоторые из них жаловались на постоянные допросы, отсутствие еды и прочие нарушения прав со стороны силовиков.

Накануне сторонники политика Алексея Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера. Митинги планируется провести 31 января во многих городах России, в том числе в Москве.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.