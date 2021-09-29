МВД сообщило о задержании членов КПРФ из-за акции протеста

Силовики Москвы выявляют и задерживают представителей КПРФ, которые причастны к организации митингов несогласных с результатами выборов в Госдуму 20 и 25 сентября, сообщается на сайте столичного ГУ МВД. В ведомстве считают прошедшие мероприятия несанкционированными. При этом коммунисты заявляли, что акции соответствовали закону, так как проходили в формате встречи с избирателями.

В сообщении говорится , что «гражданин Иванов» больше пять дней находился в офисе юридической службы московского горкома партии, «пытаясь избежать административной ответственности» за призывы к участию в акции. Таким же образом поступил Мухамед Биджев, который оставался в приёмной вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. Однако в МВД заявили, что полицейские не блокировали здание и не заходили внутрь.

ГУ МВД России по г. Москве расценивает публичные заявления представителей КПРФ как попытку придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции, осуществляющим мероприятия по обеспечению общественного порядка. Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности, — отмечается в сообщении.

В ведомстве пообещали продолжить выявлять участников акций и организаторов мероприятий.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением блокировку сотрудниками полиции в Москве общественной приёмной депутата партии Мельникова. Политик добавил, что обращался к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву по поводу нарушений прав кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ в Москве. Колокольцев, по словам Зюганова, обещал разобраться с каждым нарушением. По мнению коммунистов, силовики пытаются сорвать подачу исков от юристов партии против дистанционного электронного голосования.

20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария (Рашкин остаётся действующим депутатом Госдумы до формирования нового парламента) с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

25 сентября коммунисты снова устроили акцию протеста. Зюганов подчёркивал, что мероприятие законно, потому что проходит в формате встречи с избирателями.