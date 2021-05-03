В МВД назвали причины лишения российского гражданства

https://static.news.ru/photo/311d3be0-aca1-11eb-9093-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранцы могут лишиться гражданства России, если на этапе его получения сообщили о себе ложные сведения. Об этом рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, — сообщили агентству в ведомстве.

Также отмечается, что российское гражданство могут аннулировать, если целью его приобретения являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ.

Факт сообщения заведомо ложных сведений и использования подложных документов устанавливается в судебном порядке.

Так, по данным министерства, с минувшего года около 280 человек лишились ранее приобретённого гражданства РФ.

Как сообщалось, 24 июля 2020 года вступил в силу закон об упрощённом получении гражданства Российской Федерации. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля 2020 года.

Согласно новым правилам, люди, родившиеся в СССР и его бывших республиках, которые в своё время не получили гражданство (лица без гражданства), могут получить его без обязательного проживания в стране по виду на жительство в течение трёх лет. Те же правила действуют в случае, если иностранец состоит в браке с гражданином РФ не менее трёх лет и живёт в стране или имеет одного родителя с паспортом гражданина РФ.

Граждане Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана смогут подать заявление на гражданство РФ при получении вида на жительство без соблюдения срока проживания в России (ранее не менее пяти лет). При этом из документа следует, что иностранцы, претендующие на гражданство РФ, могут не отказываться от паспорта другого государства.