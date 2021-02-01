МВД сообщило о перекрытии улиц вокруг Мосгорсуда 2 февраля

https://static.news.ru/photo/a7a3371c-623c-11e9-99b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

ГИБДД Москвы перекроет ряд улиц вокруг Мосгорсуда, где 2 февраля будет рассматриваться вопрос о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка.

ГУ МВД России по городу Москве информирует об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд, 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал — с 00:00 2 февраля. Улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917, — с 09:00 2 февраля. Улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова — с 09:00 2 февраля, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда объяснили, почему заседание по вопросу о замене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному на реальное перенесли из Симоновского районного суда. Причиной этого назвали наличие большого зала для заседаний, который способен вместить больше журналистов, освещающих этот процесс.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления.

Как писал NEWS.ru, Навального выдвинули на соискательство Нобелевской премии мира. Эта инициатива принадлежит группе российских учёных.