МВД собралось криминализировать пропаганду наркотиков в Интернете

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Министерство внутренних дел России собирается ввести в уголовное законодательство новый состав преступления — склонение к употреблению либо пропаганда наркотиков с использованием сети Интернет.

Глава ведомства Владимир Колокольцев представил проект стратегии антинаркотической политики на период до 2030 года, в котором содержится соответствующее предложение, на заседании Совбеза РФ, передаёт ТАСС.

МВД уже разработало и внесло в кабмин на рассмотрение два законопроекта. Один из них предлагает криминализировать склонение к употреблению и пропаганду запрещённых веществ в Сети. Ведомство видит противодействие наркопреступлениям, совершаемым с помощью высокотехнологичных средств, своей приоритетной задачей. Колокольцев также отметил, что МВД предпримет меры, направленные на «подрыв экономических основ наркобизнеса».

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что вызванное пандемией закрытие государственных границ привело к значительному снижению объёма контрабанды наркотиков в РФ, писал NEWS.ru. Кроме того, глава государства призвал к борьбе с ложью о так называемых «лёгких» наркотических веществах.