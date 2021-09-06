МВД сможет блокировать сайты за «рецепты» взрывчатки

МВД России разработало законопроект, который позволит силовым ведомствам блокировать сайты за публикацию методов изготовления взрывчатки и оружия. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом постановления предлагается наделить МВД, ФСБ, Росгвардию и Роскомнадзор полномочиями принимать решения о внесении сайтов в реестр запрещённых. Критерии информации, подпадающей под запрет, будут устанавливать силовые ведомства по согласованию с Роскомнадзором.

Речь идёт о размещённых в Сети данных о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия.

Ранее Роскомнадзор подтвердил блокировку сайта «Умного голосования», «так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации». В ведомстве считают, что он связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией).