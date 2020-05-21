МВД сформирует статистику случаев падения детей из окон

https://static.news.ru/photo/8a917ae8-9b80-11ea-9315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России впервые в своей истории сформирует статистику по случаям выпадения детей из окон многоэтажек.

Об этом пресс-центр МВД сообщил ТАСС, отвечая на запрос агентства. В сообщении отмечается, что отчёт по этим сведениями будет сформирован исходя из данных за первое полугодие 2020 года.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова направила обращение в адрес главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой рассмотреть возможность включить отдельную статистику по случаям падений из окон в форму статистической отчётности ведомства по несовершеннолетним.

Один из последних резонансных случаев такого рода произошёл в подмосковном Подольске 6 мая. Как сообщал NEWS.ru, тогда пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и погибла от полученных травм.