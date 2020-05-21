МВД сформирует статистику случаев падения детей из окон

Министерство внутренних дел России впервые в своей истории сформирует статистику по случаям выпадения детей из окон многоэтажек.
Об этом пресс-центр МВД
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова направила обращение в адрес главы МВД Владимира Колокольцева с просьбой рассмотреть возможность включить отдельную статистику по случаям падений из окон в форму статистической отчётности ведомства по несовершеннолетним.
Один из последних резонансных случаев такого рода произошёл в подмосковном Подольске 6 мая. Как сообщал NEWS.ru, тогда пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и погибла от полученных травм.
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