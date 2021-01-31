МВД считает законным действия силовика с пистолетом в Петербурге

https://static.news.ru/photo/6fb8a026-63ed-11eb-b21b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области прокомментировал инцидент, когда полицейский достал пистолет на акции в поддержку политика Алексея Навального. В ведомстве считают его действия законными и обоснованными.

Действия сотрудника полиции с табельным оружием на Сенной площади были обоснованы и законны, — сказал он.

По его словам, этому предшествовали «агрессивные противоправные действия» протестующих, которые создали «очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции». При этом представитель МВД не рассказал, какие именно действия активистов привели к подобным действиями силовика.

Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились, — добавил сотрудник ведомства журналистам РИА Новости.

При этом силовики возбудили уголовное дело по факту насилия в отношении полицейского. Подробности предполагаемого правонарушения он также не назвал.

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. В Санкт-Петербурге в ходе мероприятия один из сотрудников полиции достал пистолет. Через мгновение полицейский он снежком по руке, а затем убрал оружие.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 4710 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1496 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (1059 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге и Москве, например, силовики применяли электрошокеры против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru