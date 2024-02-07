МВД России проверило окружение Валиевой CAS: РУСАДА и МВД России не нашли нарушений в штабе Тутберидзе по делу Валиевой

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе

Российское антидопинговое агентство и МВД РФ провели проверку окружения тренерского штаба Этери Тутберидзе в рамках расследования дела фигуристки Камилы Валиевой, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). По его данным, никаких нарушений не было обнаружено.

Следственный департамент РУСАДА провел расследование в отношении персонала спортсменки Камилы Валиевой, сдавшей положительную допинг-пробу. В ходе собеседований не было получено никакой информации, подтверждающей использование или назначение триметазидина или других запрещенных веществ персоналом спортсменки, — указано в сообщении.

В CAS добавили, что опрос прошли сама Валиева, ее мама, а также представители медицинского и тренерского штабов, за исключением Тутберидзе. Как указано на сайте, она дала показания в письменном виде.

Ранее CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В суде объяснили, что Валиева не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимулянты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение CAS о дисквалификации Камилы Валиевой политизированным. По его словам, Москва не согласна с этим и должна защищать интересы своих спортсменов до конца, применяя имеющиеся апелляционные механизмы.