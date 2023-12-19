Журналиста Камалягина объявили в уголовный розыск МВД России объявило журналиста Камалягина в розыск

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Денис Камалягин

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщается в базе данных ведомства. Отмечается, что основанием для этого стало уголовное дело, однако в базе данных не уточняется, по какой именно статье разыскивают журналиста.

Камалягин Денис Николаевич. Разыскивается по статье УК РФ, — говорится в базе данных МВД России.

Предполагается, что главный редактор «Псковской губернии» был объявлен в розыск по статье о дискредитации Вооруженных сил России. В настоящее время журналист находится за пределами страны. Отмечается, что в октябре 2022 года Дениса Камалягина уже привлекали к ответственности по делу о дискредитации армии. Тогда его оштрафовали на 35 тысяч рублей. Решение было вынесено Псковским городским судом.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов Москвы усмотрели в действиях Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признаки преступления после проведения аукциона по сбору средств для Вооруженных сил Украины. Шахматиста могут привлечь к уголовной ответственности. Отмечается, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.