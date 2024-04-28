МВД России объявило в розыск украинских депутатов Гончаренко и Парасюка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, карточки с их именем появились в базе розыска ведомства. Также в розыск объявлены экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема, бизнесмен Сеяра Куршутова, активист Геннадий Друзенко и телеведущие Янина Соколова и Наталья Мосейчук.

Гончаренко Алексей Алексеевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в карточке.

По какой уголовной статье ищут украинского депутата, не уточняется. Но в карточке говорится, что он переобъявлен в розыск — так же, как и его коллега Владимир Парасюк.

В базу МВД внесены бывший генеральный прокурор Украины Ярема и бизнесмен Куршутов. В особых приметах последнего также указано, что он имеет гражданство РФ. Также в базе есть карточки о переобъявлении в розыск украинского командира добровольческого госпиталя Друзенко, телеведущих Соколовой и Мосейчук. Источник в правоохранительных органах пояснил, что в их отношении возбуждены новые уголовные дела. Статья при этом не известна.

Следственный комитет РФ ранее предъявил заочные обвинения четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые командуют различными частями и соединениями. В Хамовническом суде Москвы уточнили, что всем троим вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), по которой грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Отмечалось, что в суд уже поступили ходатайства о заочном аресте офицеров.