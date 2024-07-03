МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok из Франции МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Дельпаль

МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, следует из базы ведомства. По какой статье он разыскивается, не уточняется. В августе 2021 года его признали виновным в растрате кредитных средств банка «Восточный» и приговорили к четырем с половиной годам колонии условно.

Филипп Дельпаль, 08.11.1972. Разыскивается по статье УК, — говорится в карточке.

Мещанский районный суд Москвы в августе 2021 года признал основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его бизнес-партнеров виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» на сумму 2,5 млрд рублей. Его партнер Филипп Дельпаль был приговорен к четырем с половиной годам колонии условно. Другие фигуранты дела о растрате денежных средств также получили условные сроки.

Позднее Второй кассационный суд смягчил на два месяца условный срок инвестору, которого осудили за растрату 2,5 млрд рублей. Вместе с этим в Сети появилась информация о том, что Калви полностью признал вину и раскаялся в содеянном, что и послужило смягчающим обстоятельством.

В свою очередь адвокат инвестора Тимофей Гриднев заявил, что Калви никогда не признавал и не признает своей вины в растрате, поскольку не совершал преступления, в котором его обвинили. Он подтвердил, что суд частично согласился с доводами юристов и снизил условный срок Калви.